Antalya'nın Serik ilçesinde çalılık alanda çıkıp seralara sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Aşağıoba Mahallesi'ndeki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredeki seralara sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 2 serada zarar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Yangın: İki Sera Zarar Gördü - Son Dakika
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