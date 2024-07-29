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Serik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Yangında 81 hektar alan küle döndü

ANTALYA - Orman Genel Müdürlüğü, Antalya'nın Serik ilçesinde dün başlayan orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Yangında 81 hektar alan zarar gördüğü belirtildi.

Serik ilçesi Yumaklı Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangını, ekiplerin ara vermeden gece gündüz havadan ve karadan çalışmalarıyla bugün saat 11.30'da kontrol altına alındı.

Orman Genel Müdürlüğü, X hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya'nın Serik ilçesindeki orman yangını gün boyu süren etkin müdahaleler sonucunda kontrol altınaa alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" bilgisini paylaştı.

Yangında 81 hektar alan zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.