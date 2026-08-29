Serinlemek İçin Girdiği Kanalda Boğulan Çocuk Hayatını Kaybetti
Aydın'da sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 12 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Ovaeymir Mahallesi'ndeki sulama kanalında 25 Ağustos'ta boğulma tehlikesi geçiren Arda Tutumeri (12), Aydın Şehir Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Efeler'de 25 Ağustos'ta arkadaşlarıyla serinlemek için sulama kanalına giren Tutumeri, bir süre sonra gözden kaybolmuş, çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk Aydın Şehir Hastanesine kaldırılmıştı.
Kaynak: AA
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