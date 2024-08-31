Serkan Yıldırım Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazandı

Güncel

(ANKARA) - Paris 2024 Paralimpik Oyunları erkekler T12 100 metrede Serkan Yıldırım altın madalya kazandı.

Milli para atlet Serkan Yıldırım erkekler T12 100m finalinde 10.70'lik derecesiyle Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyaya uzandı.

Serkan Yıldırım para atletizm branşı tarihinde Türkiye'nin en iyi sonucunu elde etti. Yıldırım Türkiye'ye üçüncü altın ve toplamda dokuzuncu madalyayı getirdi.