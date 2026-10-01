Sermaye piyasası soruşturmasında genel müdür dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

Sermaye piyasası soruşturmasında genel müdür dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmada 12 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Sevk edilenler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri yer alıyor.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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