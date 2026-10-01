Sermaye piyasası soruşturmasında genel müdür dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sermaye piyasası soruşturmasında genel müdür dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasasındaki işlemlere yönelik soruşturmada 12 şüpheliyi adliyeye sevk etti. Sevk edilenler arasında Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu ile Destek Faktoring ve Özata Denizcilik yönetim kurulu üyeleri yer alıyor.

Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring Yönetim Kurulu üyeleri Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun ile Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı, İsmet Öğüt, Tolga Tuğtekin ve Adem Karatepe adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet BaşsavcılığıDenizcilikFinansGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sermaye piyasası soruşturmasında genel müdür dahil 12 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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