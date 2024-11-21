Ses Sağlığı Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ses Sağlığı Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleşti

Ses Sağlığı Çalıştayı Eskişehir\'de Gerçekleşti

Eskişehir'de öğretmenler için ses sağlığı çalıştayı düzenlendi, ses bozukluğuna dikkat çekildi.

21.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında Anadolu Üniversitesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (DİLKOM) "Akademisyenlere Yönelik Ses Sağlığı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Programda konuşan DİLKOM Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo, öğretmenlerde ses bozukluğu görülme sıklığının yüzde 38-80 olduğunu bildirdi.

Ses sağlığı hakkında anatomik ve teorik bilgiler veren Balo, şunları kaydetti:

"Ses tellerimiz, ses sağlığımız açısından çok önemli. Sağlıklı bir ses teli, konuşma esnasında açık bir şekilde birbirine yaklaşır, titreşir ve ses üretmeye başlar. Ses üretimi ile ilgili herhangi bir soruna yani ses bozukluklarına 'disfoni' diyoruz. Akademisyenler ve öğretmenler, ses bozuklukları açısından risk altında çünkü bizler profesyonel ses kullanıcılarıyız. Kalabalık, kuru havası olan ve kötü akustik sınıflarda yoğun bir tonda uzun süreyle sesimizi kullanmak durumundayız. Disfoni semptomları arasında boğazda ağrı, konuşma esnasında seste kırılmalar, sesin tamamen kaybı gibi durumlar var. Ses tellerinde bir bozukluk varsa, öncelikle cerrahi müdahale gerektiren bir durum var mı diye kontrol edildikten sonra dil ve konuşma terapistine gidilmelidir."

Katılımcıların uygulamalı olarak ses egzersizi yapması ve Dr. Öğr. Üyesi Eren Balo'ya hediye takdimiyle sona eren programa, DİLKOM Müdürü Prof. Dr. Özlem Diken ve öğretim üyeleri ile öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

Öğretmenler Günü, Öğretmenler Günü, Etkinlikler, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ses Sağlığı Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:06 Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL’nin altında bir rakam istemiyor Asgari ücret anketinde çarpıcı sonuç: Vatandaş 28 bin TL'nin altında bir rakam istemiyor
10:24 Soylu’dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye’ye ayrılan miktar belli Soylu'dan muhtarları üzecek yeşil pasaport açıklaması: Türkiye'ye ayrılan miktar belli
10:20 Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 4. gün başladı! İşte tüm detaylar
10:11 İzmir’de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu İzmir'de 3 polis memurunu ağır yaralayan saldırgan bakın kendini nasıl savundu
09:48 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı 5 kardeşin feci şekilde can verdiği elektrikli soba faciasının raporu ortaya çıktı
15:10 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor 18 yaşındaki güzellik kraliçesinden bir haftadır haber alınamıyor
15:00 DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi DNA testi yaptıran Vinicius Junior kabilesini öğrendi
14:59 İstanbul’da suya yüzde 17,5, İzmir’de yüzde 30 oranında zam İstanbul'da suya yüzde 17,5, İzmir'de yüzde 30 oranında zam
14:57 İBB’ye ’engellilere ayrımcılık’ yaptığı gerekçesiyle para cezası İBB'ye 'engellilere ayrımcılık' yaptığı gerekçesiyle para cezası
14:54 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı Fırtına çok şiddetli olacak 43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
14:46 İzmir’de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak İzmir'de simide zam geliyor: 15 liraya satılacak
14:45 Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki Dekolte kıyafetle çocuğunu okula bırakan modele velilerden sert tepki
14:37 SRC Belgesi almak isteyenleri 2025’te büyük zam bekliyor SRC Belgesi almak isteyenleri 2025'te büyük zam bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2024 11:48:31. #1.12#
SON DAKİKA: Ses Sağlığı Çalıştayı Eskişehir'de Gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.