Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği Üyeleri İstanbul'da Etkinlikte Buluştu

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Ses-Sizsiniz Spor Kulübü Derneği üyesi çocuklar ve aileleri, İstanbul'da düzenlenen etkinliğe katıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Sarıyer'deki bir tesiste düzenlenen programda özel çocuklar ve aileleri müzik eşliğinde eğlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı İlknur Acar, özel çocuklara her gün onların özel günüymüş gibi hissettirilmesi gerektiğini belirtti.

Özel çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görerek onların mutluluğuna tanık olmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu ifade eden Acar, şunları kaydetti:

"Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın başta olmak üzere etkinliğin organizasyonunda emeği geçenlere gönülden teşekkür ediyorum. Sağlanan destekle özel çocuklarımız ve aileleri çok mutlu oldu. Organizasyonu düzenleyen Kadir Balık ve emeği geçen herkese yürekten teşekkürlerimi sunarım. Bu tür etkinliklerin artması ve yaygınlaşması, özel çocuklarımızın hayatlarına daha fazla dokunmamıza ve onlara hak ettikleri değeri hissettirmemize yardımcı olacaktır. Unutmayalım ki her çocuk özeldir ve her gün onların günü olmayı hak eder."