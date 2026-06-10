Sessiz Fırçadan 44 Eserlik Sergi - Son Dakika
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Sessiz Fırçadan 44 Eserlik Sergi

10.06.2026 13:26
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli genç sanatçı Emine Nur Çelik (22), hazırladığı 44 eserden oluşan "Bir fırçanın sessiz yolculuğu" adlı ilk kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan işitme ve konuşma engelli genç sanatçı Emine Nur Çelik (22), hazırladığı 44 eserden oluşan "Bir fırçanın sessiz yolculuğu" adlı ilk kişisel resim sergisini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Nurdağı İpekyolu Sosyal Girişimcilik Merkezi'nde açılan sergide, engelli sanatçının yağlı boya, karakalem, kuru boya, pastel boya, origami ve portre çalışmalarından oluşan 44 eser yer aldı.

Serginin açılışına Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.

Sanatın kendisi için bir ifade biçimi olduğunu belirten Çelik, hedefinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini çizmek ve Külliye'de resim sergisi açmak olduğunu söyledi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Yusuf Furkan Kubat, İlçe Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas'ın Çelik'i sosyal medyada fark etmesi sonucu aile ziyareti sonucunda yeteneği fark ettiklerini ve irtibata geçerek çalışmaları sergilediklerini ifade etti.

Kaymakam Erciyas ise Emine Nur Çelik'in sosyal medyadan paylaştığı resimleri görünce kendisini ziyaret ettiğini, profesyonel bir destek almadan kendi çabasıyla yaptığı çalışmaları sergilemek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sessiz Fırçadan 44 Eserlik Sergi - Son Dakika

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