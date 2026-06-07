Seul'de Oy Pusulası Yetersizliği Protesto Ediliyor - Son Dakika
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Seul'de Oy Pusulası Yetersizliği Protesto Ediliyor

07.06.2026 10:19
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Güney Kore'de binlerce kişi, oy pusulası yetersizliğini protesto ederek seçimlerin yenilenmesini talep etti.

Güney Kore'de binlerce kişi, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde, başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliğini protesto ediyor.

Yonhap'ın haberine göre, Seul polisi, başkentteki Olimpiyat Hentbol Salonu çevresinde yaklaşık 3 bin kişinin bir araya geldiğini belirtti.

Oy pusulalarının bulunduğu salonun dışında göstericiler, yetersiz pusulalar nedeniyle "hileli olduğu" gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesi için sloganlar attı.

Polis, 3 Haziran'daki seçimlerin ardından dün de bölgede yaklaşık 30 bin kişinin gösteri düzenlediğini ifade etti.

Güney Kore'de ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisinin (PPP) Genel Başkanı Jang Dong-hyeok yaptığı açıklamada, "halkın tepkisinin göz ardı edilemeyecek seviyede olduğunu" ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile bu konuda görüşme talep ettiğini belirtti.

Güney Kore'de seçimler

Güney Kore'de 3 Haziran'da yerel seçimler ve parlamento ara seçimleri düzenlenmiş, iktidardaki Demokrat Parti galibiyet elde etmişti.

Seul'deki Songpa ve Gangnam bölgeleri başta olmak üzere çok sayıda sandık merkezinde, oy pusulasının yetersiz kaldığı, bu nedenle bazı noktalarda oy verme işlemlerinin geçici olarak durdurulduğu bildirilmişti.

Bazı seçmenlerin uzun süre bekledikten sonra oy kullanamadan sandık merkezlerinden ayrılmak zorunda kaldığı aktarılmıştı.

Güney Kore Ulusal Seçim Komisyonu Başkanı Roh Tae-ak, 3 Haziran'daki yerel seçimler ile parlamento ara seçimlerinde başkent Seul'ün bazı bölgelerinde yaşanan oy pusulası yetersizliği nedeniyle 5 Haziran'da istifasını sunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seul'de Oy Pusulası Yetersizliği Protesto Ediliyor - Son Dakika

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