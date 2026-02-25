Sevgi ve Barış İftarı Düzenlendi

MARMARA Vakfı tarafından Taşyapı Etkinlik Alanı'nda 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi.

Ramazan ayı nedeniyle Marmara Vakfı tarafından Taşyapı Etkinlik Alanı'nda 'Sevgi ve Barış İftarı' programı düzenlendi. Programa eski Diyanet İşleri Başkanı eski Prof. Dr. Ali Bardakçıoğlu, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos, Türkiye Çekya Büyükelçisi Egemen Bağış, AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım, İstanbul'da elçiliği bulunan devletlerin görevlileri ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinliğe ev sahipliği yapan iş insanı Emrullah Turanlı, iftara katılan bazı katılımcılara plaket verdi.

Programda konuşan Marmara Vakfı Genel Başkanı Dr. Akkan Suver, "Bugün burada İstanbul'da bulunan dini liderleri, diplomatik misyon şeflerini ve seçkin bir topluluğu 'Sevgi ve Barış' adlı iftarımızda yan yana getiriyoruz. Bu iftarlardan muradımız, barışa hizmet etmek, istikrara hizmet etmek ve ülkemizin doğru yolda yürümesini temin etmek. Bütün arzumuz bundan ibaret. 2026 ramazanı bütün İslam alemine, Türk dünyasına kutlu olsun" ifadelerini kullandı.