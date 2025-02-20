Sevgililer Günü Gecikmeli Kutlandı: Bornova Küçükpark'ta Romantik Akşam - Son Dakika
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Sevgililer Günü Gecikmeli Kutlandı: Bornova Küçükpark'ta Romantik Akşam

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Bornova Belediyesi, İzmir’de yaşanan şehit acısı nedeniyle daha önce ertelenen Sevgililer Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Bornova Küçükpark Meydanı’nda "Bornova’da Aşka Gel! Sevgililer Günü Konseri" düzenlendi.

20.02.2025 11:48  Güncelleme: 12:08
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(İZMİR) - Bornova Belediyesi, İzmir'de yaşanan şehit acısı nedeniyle daha önce ertelenen Sevgililer Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Bornova Küçükpark Meydanı'nda "Bornova'da Aşka Gel! Sevgililer Günü Konseri" düzenlendi.

Bornova Belediyesi, İzmir'de yaşanan şehit acısı nedeniyle daha önce ertelenen Sevgililer Günü kutlamasını gerçekleştirdi. Kutlamalar kapsamında Bornova Küçükpark Meydanı'nda "Bornova'da Aşka Gel! Sevgililer Günü Konseri" düzenlendi.

Grup Bournabat'tan romantik bir performans

Etkinlikte sahne alan, Bornova Belediyesi'nin müzik kursu eğitmenlerinden oluşan Grup Bournabat, sevilen şarkılarla geceye damgasını vurdu. Bornovalılar, özellikle de çiftler, Küçükpark Meydanı'ndaki romantik atmosferde müzik eşliğinde unutulmaz anlar yaşadı.

Sevgililer Günü'ne özel anılar

Etkinlik alanında soğuk havada yapılan sıcak içecek ikramlarıyla misafirlere keyifli bir akşam yaşatıldı. Katılımcılar, ahşap banktaki fotoğraf çekim alanında anılarını ölümsüzleştirerek, Sevgililer Günü'nü unutulmaz kıldılar.

"Bornova halkı olarak bir araya gelerek sevgi bağlarımızı güçlendirdik"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Sevgililer Günü'nün, yalnızca özel bir gün değil, sevginin her şekliyle kutlandığı bir anı olduğunu belirterek, "Bugün, yalnızca çiftler değil, tüm Bornova halkı olarak bir araya gelerek sevgi bağlarımızı güçlendirdik. Müzik dolu bu akşam, birlikte daha güçlü bir toplum oluşturmanın simgesidir. Katılan tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sevgililer Günü Gecikmeli Kutlandı: Bornova Küçükpark'ta Romantik Akşam - Son Dakika

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