Sevgililer Günü, Konak'ta "Love Fest" ile Kutlandı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin Sevgililer Günü'ne özel düzenlediği "Love Fest", sevenleri Alsancak'ta bir araya getirdi. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Sevgili komşularım, biliyorsunuz eskiden Alsancak böyle neşeli, şenlikli olurdu. Keyifli, güzel günlerdi. Biz dedik ki ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şey, neşe. Neşemizi çalmalarına izin vermeyelim" dedi.

İzmirliler, Sevgililer Günü'nde Konak Belediyesi'nin Dora Magazin'in katkılarıyla düzenlediği Love Fest'te buluştu. Alsancak 1382 Sokak (Gül Sokak), Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, Ümran Baradan Sokak ve Meksika Sokak'ta eş zamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlikler, sevenlere eşsiz bir Sevgililer Günü yaşatırken, Alsancak esnafı da yaşanan hareketlilik sayesinde rahat bir nefes aldı. Festivale Başkan Mutlu da eşi Necip Mutlu'yla birlikte katılarak İzmirlilerin sevgi kutlamasına eşlik etti.

Etkinliklerin gerçekleştiği sokakları tek tek gezerek çiftlerin Sevgililer Günü'nü kutlayan Başkan Mutlu, ülke olarak en çok neşeye ihtiyaç olduğunu belirterek, "Sevgili komşularım, biliyorsunuz eskiden Alsancak böyle neşeli, şenlikli olurdu. Gece yağmurun altında bile defileler olurdu, izlerdik. Özel indirimler yapardı mağazalar. Keyifli, güzel günlerdi. Biz dedik ki ülke olarak en çok ihtiyacımız olan şey, neşe. Neşemizi çalmalarına izin vermeyelim. Dora Magazin'in de bize katkılarıyla eski Alsancak'ı, eski şenliği yaşatalım istedik. İki gün boyunca hep birlikte, sevgiyi, aşkı, birlikteliği kutlayacağız" diye konuştu.

Ünlü oyuncu ve manken Wilma Elles de Love Fest'e katılanlar arasında yer aldı. Elles, "Ne kadar güzel şey sevmek ve ne kadar güzel insanlar var burada. Love Fest'e büyük bir alkış, bize harika bir etkinlik hediye ettiniz. Bu harika tasarımları hazırlayan Ayla Ölçer'e teşekkürler. İzmir Konak'ı çok seviyorum, burada evlenmiştim" ifadelerini kullandı.

Esnaftan güne özel indirim

Love Fest kapsamında Alsancak sokaklarında konser ve söyleşiler, birbirinden renkli dans gösterileri, DJ performansları, spor ve kitap imza etkinlikleri ile defileler gerçekleştirildi. Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi üzerinde kurulan sahnede program akışı bir an olsun durmazken, Alsancak ziyaretçileri de etkinliklere katıldı. Öte yandan esnaf da festivale özel indirimlerle 14 Şubat coşkusuna hareket kattı. 14 Şubat'ı kutlayan İzmirliler, Love Fest'in yanı sıra Dominik Caddesi'nde düzenlenen kermesi de gezerek sevdiklerine el emeği hediyeler aldı.

Etkinlikler sürüyor

Love Fest, bugün de 12.00-23.30 saatleri arasında 1382 Sokak (Gül Sokak), Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi, Ümran Baradan Sokak ve Meksika Sokak'ta devam edecek. Dominik Caddesi'nde kurulan 'Sevgi' temalı kermesi ise bugün 11.00-18.00 saatleri arasında açık kalacak. Konak, 16 Şubat'ta (yarın) ise "Sevdiğine Koş" koşusuna ev sahipliği yapacak. Kadınlar Levent Marina'dan, erkekler Cumhuriyet Meydanı'ndan koşuya başlayacak, Karantina Meydanı'nda (Demokrasi Şehitleri Meydanı) seven sevdiğine kavuşacak. Koşuya katılmak isteyenler etkinlik tarihine kadar Dominik Caddesi'nde ve Love Fest alanında; etkinlik günü ise başlangıç noktalarında kayıt yaptırabilecek.