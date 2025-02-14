Sevgililer Günü'nde Çiçek Tasarım Atölyesi Düzenlendi

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(ANTALYA)- Konyaaltı Belediyesi, Sevgililer Günü'nde özel HayatPark'ta "Çiçek Tasarım Atölyesi" etkinliği düzenledi. "Doğadan Sevgiye, Sevgiden Geleceğe" sloganıyla gerçekleşen etkinlikte katılımcılar, yanlarında getirdikleri saksı ve fanuslarda çiçek tasarladı.

Konyaaltı Belediyesi, Sevgililer Günü dolayısıyla düzenlediği "Çiçek Tasarım Atölyesi" etkinliğinde doğaya, geri dönüşüme ve sürdürülebilir yaşama dikkat çekti. Vatandaşlar, tercihen yanlarında getirdikleri saksı ve fanuslarında, tercihen ise belediyenin verdiği fanuslarda çiçek tasarlarken, vazoların içerisi belediyenin ürettiği çiçeklerden ve toplanan budama atıklarından koydu. HayatPark'ta gerçekleşen etkinliğe, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile eşi Demet Ayne Kotan, Belediye Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Budama atıkları ve çiçeklerle sürdürülebilir bir gelecek için vazolarımızı tasarladık"

Etkinlikte vatandaşlar ile bir araya gelen Belediye Başkanı Cem Kotan, "Bugün 14 Şubat Sevgi Günü. Sevgi Günü'nde budama atıklarımızdan ve ürettiğimiz çiçeklerden evlerimiz için vazolar hazırlıyoruz. Sevgi Günü, sadece iki aşığın birbirini sevmesinden öte insanlığın birbirini sevmesi" dedi.

Sevginin doğayı, ülkeyi, halkı ve bununla beraber her şeyi sevmek olduğunu vurgulayan Başkan Kotan, "Bunların hepsini kapsayacak şekilde kutlamak istiyoruz. Sevginin olduğu her yerde huzur ve mutluluk oluyor. Her zaman mutluluğu ve barışı getiren sevgi. Bugün de bunu hatırlıyoruz. Toplanan budama atıkları ve çiçeklerle sürdürülebilir bir gelecek için vazolarımızı tasarladık. Doğa ve sevgiyi buluşturan bu anlamlı etkinliğe katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Ortam çok sıcak, herkes yardımseverdi"

Etkinliğe katılan Eser Aslan Yarar, "Bugün güzel bir etkinlik vardı, kızımla katılmak istedik ve çok eğlendik. Belediyemizin bu tür etkinliklerine genellikle katılmaya çalışıyoruz ve her seferinde memnun kalıyoruz. Ortam çok sıcak, herkes yardımseverdi" dedi.

Aynur Kepir ise organizasyonun özenle hazırlandığını belirterek, "Çok güzel ve eğlenceli bir etkinlikti. Ortam nezih ve samimiydi. Arkadaşlarımla çok eğlendik" ifadelerini kullandı.