Sevgililer Günü\'nde Kuyumcularda Yoğunluk Artıyor

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Kuyumcularda 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi alışverişte yoğunluk artarken vatandaşlar bütçelerine göre tektaştan baget taşlı yüzüklere, küpe ve kolyelerden bilekliklere kadar çeşitli ürünlere ilgi gösteriyor.

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Bu özel gün dolayısıyla kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Sönmez, altın ve pırlantanın, değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğunu söyledi.

Sönmez, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğine dikkati çekerek, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü için yoğun talep edilen ürünlerin tektaşın yanı sıra baget taşlı yüzükler, altın ürünler, küpe, kolye ve bileklikler ile gümüş takılar olduğunu bildirdi.

Kuyumcuların özel siparişlere yönelik de çalışmalar yaptıklarına işaret eden Sönmez, ürün fiyatlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Herkesin ulaşabileceği özel takılar hazırladık. Altında 1500 liradan, pırlantada 7 bin 500 liradan başlayan ürünlerimiz var. Pırlanta fiyatları taş büyüklüğüne ve rengine göre değişiyor. Müşteri, ne kadar bütçesi varsa aradığı ürünü meslektaşlarımızda bulacak."

Tüketicilere "Kuyumcu tercih ederken dikkat" uyarısı

Sönmez, özel kampanyaların da hazırladığını belirterek, pırlanta alana 14 ayar kolye verilmesi, gümüş ya da doğal taşlarla yapılan ürünlerin hediye edilmesi gibi uygulamaların olduğunu dile getirdi.

Vatandaşların kuyumcu tercihini yaparken dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Sönmez, bazı satıcıların çok düşük fiyatlarda ürün teşhir ederek, tüketiciyi aldatabildiğini bildirdi.