Sevgililer Günü'nde Starliçe Tercih Ediliyor

13.02.2026 11:49
Cennet kuşu çiçeği olarak bilinen starliçe, 14 Şubat için popüler bir hediye alternatifi oldu.

ÇİĞDEM ALYANAK/SITKI YILDIZ - Ana vatanı Güney Afrika olan ve "cennet kuşu çiçeği" olarak da bilinen starliçe (Strelitzia Reginae), 14 Şubat Sevgililer Günü öncesinde alternatif hediye arayanların tercihleri arasında yer alıyor.

Gösterişli yapısı ve uzun vazo ömrüyle dikkati çeken starliçe halk arasında "erkeklere hediye edilen çiçek" olarak anılması nedeniyle 14 Şubat öncesinde farklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Starliçenin vazoda aranjman fiyatı 300 liradan başlarken, 1,5 ila 2 metre uzunluğundaki saksılı bitkilerin fiyatı 4 ila 7 bin lira arasında değişiyor. İyi bakım koşullarında kesme çiçek olarak 15 gün ila 1 ay, saksılı bitki olarak ise birkaç ay çiçekli kalabiliyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Arda Akçal, AA muhabirine, starliçenin "cennet kuşu çiçeği" olarak da adlandırıldığını söyledi.

Starliçenin eskiden Türkiye'de çok yaygın olmadığını daha çok saksılı bitki olarak yetiştiriciliğinin yapıldığını belirten Akçal, "Bizde de son yıllarda özellikle 14 Şubat Sevgililer Günü ya da diğer günlerde rağbet gören bir bitki haline geldi." dedi.

Akçal, "Strelitzia Reginae" familyasında yer alan starliçenin egzotik bir tür olduğunu, açık alanda veya örtü altında yetiştirilebildiğini aktardı.

Starliçenin, Türkiye'de son yıllarda kesme çiçek popüler türlerinin başında geldiğini anlatan Akçal, şöyle konuştu:

"Ürün vazoda tomurcuklarıyla görsel bir şölen oluşturuyor. Starliçe vazoda uzun bir dayanıma sahip. Tropikal kuş şeklinde görselliğe ve renklere sahip olması tercih edilmesine sebebiyet veriyor. Bitki aynı zamanda kesme çiçek türü olarak değil saksılı ve dış mekan bitkisi olarak da yetiştirilebiliyor. Yaprak özelliğiyle tropikal bitki havasında. Avrupa'da yıllardır kesme çiçek olarak kullanılıyor. 14 Şubat Sevgililer Günü gibi özel günlere yönelik olarak yetiştirildiği fidanlıkları var. Özellikle Avrupa'da erkeklere verilir. Cennet kuşu çiçeği, kişiye olan sadakati ve değeri gösteren bir ifadeyle veriliyor."

Doç. Dr. Akçal, Çanakkale'nin kesme çiçek sektöründe söz sahibi olması için çalışmaların devam ettiğini, starliçeyi de mevcut türlerin içine dahil edeceklerini dile getirdi.

65 yıllık üretim geleneği

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesinde babasından devraldığı serada üretim yapan 54 yaşındaki İshak Erdinç ise 65 yıldır starliçe yetiştirdiklerini söyledi.

Seralarında yaklaşık 250 kök starliçe bulunduğunu dile getiren Erdinç, bitkinin soğuğa karşı hassas olduğunu ve kış aylarında ısıtma gerektirdiğini belirtti.

Erdinç, yılda bir kez çiçek verdiğini ifade ettiği bitkiden kök başına ortalama 10 ila 12 dal alınabildiğini kaydetti.

Starliçenin getirisi yüksek bir ürün olmadığını dile getiren Erdinç, "Baba yadigarı olduğu için üretimini sürdürüyoruz. Talebe göre fiyat değişebiliyor ancak üretim miktarı sınırlı." diye konuştu.

Kaynak: AA

