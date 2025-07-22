Sevgilisi Tutuklandı

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Çanakkale'de Özbekistan uyruklu Dinara Alya Urkasimova'nın evinde ölü bulunmasıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan sevgilisi Metin Kapusuz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Metin Kapusuz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,
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