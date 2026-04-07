Şevki Burak Koç, Sapanca'da Görevlerinden ve CHP'den İstifa Etti

07.04.2026 11:47
Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı ve CHP Meclis Üyesi Şevki Burak Koç, 'samimiyetsizlik' ve 'güven kaybı' gerekçeleriyle istifa ettiğini açıkladı.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis Üyesi Şevki Burak Koç, görevlerinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. Koç, istifa kararının gerekçesini 'samimiyetsizlik' ve 'sürdürülemez hale gelen güven kaybı' olarak açıkladı. Yaptığı yazılı açıklamada, bu kararın ani bir öfke, siyasi manevra veya pazarlık sonucu alınmadığını; karşılaştığı haksızlıklar, samimiyetsizlikler ve güven kaybının doğal bir sonucu olduğunu belirtti.

Koç, 'Bugün itibarıyla, Sapanca Belediye Başkan Yardımcılığı, Sapanca Belediye Meclis Üyeliği ve CHP üyeliğimden ayrılma kararı aldım. Bu karar, yaşadığım süreçlerin, gördüğüm tutumların ve artık sürdürülemez hale gelen güven kaybının doğal sonucudur' dedi. Görev süresince millete hizmet etmek, hukuku korumak ve kamu yararını ön planda tutmak için çalıştığını vurguladı. Su fabrikaları, su denetim mekanizması, Devlet Demiryolları projesi, teleferik süreci ve kaçak yapılarla mücadele gibi konularda büyük bir sorumlulukla hareket ettiğini ifade etti.

Ayrıca, Sapanca Gölü'ne ilişkin teknik veri analizleri gibi ilçenin geleceğini ilgilendiren konularda kamu yararını gözeterek çalıştığını aktaran Koç, 'Bu çalışmanın Sapanca için kalıcı bir hizmet olacağına inanıyorum' diye konuştu. Ancak, yönetim süreçlerinde yaşadıkları nedeniyle ciddi bir güven kaybı yaşadığını belirtti. Bu güven kaybının temelinde samimiyetsizlik, riyakarlık ve iftiraların yer aldığını söyledi.

Koç, sürecin vicdani huzurunu, kişisel itibarını ve görevine olan inancını yıprattığını ifade etti. 'Ben bir kamu görevlisi olmanın yanında, iki evlat sahibi bir baba ve ailesine karşı sorumluluk taşıyan bir insanım. Geride bırakacağım en önemli şeyin temiz bir isim ve onurlu bir miras olduğuna inanıyorum' dedi. Yaşadığı sürecin, kendisine ve ailesine kötü bir miras bırakılmak istendiği yönünde bir kanaat oluşturduğunu ekledi.

Bu nedenle, Sapanca Belediye Başkan Yardımcılığı ve Belediye Meclis Üyeliği görevlerini artık vicdani kanaatine ve kişisel onuruna uygun biçimde sürdüremeyeceğini belirtti. 'Belediyeciliğin, kamu hizmetinin ve temsil sorumluluğunun giderek özünden uzaklaştığını üzülerek müşahede ettim. Bu görevi sürdürmenin artık yalnızca şeklen devam etmek olacağı kanaatine ulaştım' diyerek istifa kararını açıkladı.

