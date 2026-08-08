Seyahatsever Projesiyle Gençler Buluştu

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, "Seyahatsever Projesi" kapsamında kentteki nöbetçi yurtta konaklayan gençlerle bir araya geldi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın projeden yararlanarak Eskişehir'e gelen gençlerle sohbet etti, kentteki deneyimleri ve görüşlerini dinledi.

Gençlere başarı dileklerini ileten Kalın, Seyahatsever Projesi kapsamında bugüne kadar 850 kız ve 650 erkek olmak üzere toplam 1500 gencin yurtlarda misafir edildiğini belirtti.

Projede şu ana kadar 750 rezervasyon kaydı olduğu ve Eskişehir'deki yurtlarda halen kontenjan bulunduğu kaydedildi.