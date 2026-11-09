Şeybani anlaşmanın Yemen'e Suriye askeri konuşlandırmayı kapsadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Şeybani anlaşmanın Yemen'e Suriye askeri konuşlandırmayı kapsadığı iddiasını yalanladı

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Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan ile yapılan askeri anlaşmanın Yemen'e Suriye güçlerinin konuşlandırılmasını kapsamadığını belirterek iddiayı yalanladı. Yakın gelecekte plan olmadığını söyleyen Şeybani, Yemen'deki meşru hükümete desteğini yineledi.

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suudi Arabistan ile yaptıkları askeri anlaşmanın Yemen'de Suriye güçlerinin konuşlandırılmasını kapsamadığını belirterek, Yemen'de Suriye güçlerinin konuşlandırıldığı iddiasını yalanladı.

Ürdün-Suriye Yüksek Koordinasyon Konseyinin üçüncü toplantısı Suriye'nin başkenti Şam'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, toplantı sonrası Ürdünlü mevkidaşıyla düzenlediği basın toplantısında, Ürdün ile mutabakat zaptları, uygulama programları ve protokoller dahil olmak üzere çeşitli alanlarda 11 işbirliği belgesinin imzalandığını söyledi.

Ürdün ve Suriye'nin güvenliğinin birbirine bağlı olduğuna dikkati çeken Şeybani, Ürdün ile ilişkilerin en üst seviyede olduğunu belirtti.

Şeybani, Dera'daki olayları araştırmak ve koşulları belirlemek için ortak bir güvenlik ve teknik komitenin kurulduğunu belirterek, "Bölgenin güvenliğini ve istikrarını koruyan bölgesel bir güvenlik ve savunma sistemi kurmaya kararlıyız." diye konuştu.

Suudi Arabistan ile askeri alanda işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade eden Şeybani, "Yemen'de Suriye güçlerinin konuşlandırılması söz konusu değil ve yakın gelecekte de böyle bir plan yok." diye konuştu.

Şeybani, Suudi Arabistan ile yapılan askeri anlaşmanın, Suriye güçlerinin Yemen'e konuşlandırılmasını içermediğini vurguladı.

Yemen'deki meşru hükümeti desteklediklerini belirten Şeybani, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ı hedef alan saldırılarını kınadı.

Şeybani, "Suriye gibi Yemen'in de istikrarını yeniden elde etmesini ve halkının yaşadığı acıların sona ermesini temenni ediyoruz." dedi.

Ürdün ile ilişkilere dair Şeybani, Suriye'deki 22 bakanlıktan 20'sinin Ürdün ile doğrudan işbirliği içinde olduğunu belirtti.

Şeybani, Suriye ve Ürdün arasındaki ticaret hacminin bir yılda neredeyse üç katına çıkarak 330 milyon dolara ulaştığını aktardı.

Ürdün'den Suriye'deki enerji santrallerine doğal gaz akışının sağlandığını hatırlatan Şeybani, Suriye ve Ürdün'ün su verilerinin paylaşımı için ortak bir platform üzerinden çalıştığını kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: "Suriye ile ilişkilerimiz tarihin en iyi seviyesinde"

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, ülkesinin Suriye ile ilişkilerinin tarihi açıdan en iyi seviyeye ulaştığını belirterek, iki ülke arasındaki işbirliğini daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Suriye'nin güvenliğinin Ürdün'ün güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Safedi, Amman yönetiminin Şam'ın güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla attığı tüm adımları desteklediğini ifade etti.

Safedi, Ürdün ile Suriye'nin, İsrail'in Suriye topraklarına yönelik saldırılarına ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı uygulamalarına karşı ortak tutum sergilediğini belirtti.

Filistin halkının özgürlük, güvenlik ve onurlu yaşam haklarından mahrum bırakıldığına dikkati çeken Safedi, İsrail'in Gazze'deki Filistinlilerin temel insani ihtiyaçlarının karşılanmasını engelleyen uygulamalarını da kınadı.

Terörle mücadelenin iki ülkenin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Safedi, Ürdün ile Suriye arasındaki güvenlik işbirliğinin yanı sıra diğer alanlardaki koordinasyonun da en üst düzeyde sürdüğünü kaydetti.

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, 26 Ekim'de Suriye'nin güneyindeki "terör örgütü DEAŞ" hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlediğini açıklamıştı.

Suriye, Ürdün ordusunun Dera kırsalında çeşitli noktalara düzenlediği hava saldırılarını kınayarak, aralarında kadınlar ve çocukların da bulunduğu 7 sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuş, saldırıların ülkenin egemenliğini ihlal ettiğini bildirmişti.

Kaynak: AA
Suudi ArabistanPolitikaSuriyeGüncelYemenDünyaSon Dakika

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