Seydikemer Belediye Başkanı Akdenizli: Yerleşim yerlerine çok yakın alanlar şu anda yanıyor

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını altı mahalleye yayıldı. Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak yerleşim yerlerine yakın bölgelerde tehlikenin sürdüğünü belirterek, yaklaşık 600 kişinin tahliye edildiğini ve en büyük tesellilerinin can kaybının yaşanmaması olduğunu söyledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan ve altı mahalleye yayılan orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ancak yerleşim yerlerine yakın alanlarda riskin devam ettiğini ifade etti.

"HAVANIN KARARMASIYLA HAVA DESTEĞİ ALAMIYORUZ"

Yangının sabah saatlerinde Bayır Mahallesi'nde başladığını belirten Akdenizli, "Sabah saat 07.45 sularına Bayır Mahallemizde çıkan yangın şu anda altı mahallemize yayılmış durumda. Yangın kontrol altına alındı mı? Yani yüzde 80'i alınan ama yüzde 20'si devam ediyor. Fakat şöyle bir tehlike var. Yerleşim yerlerine çok yakın alanlar şu anda yanıyor. Tabii ki gündüz hava destekli söndürme çalışmalarımız olmuştu. Yani uçak ve helikopterlerle ciddi anlamda destek almıştık ama havanın kararmasıyla beraber hava destekli söndürme desteğini alamıyoruz. Şu anda sadece karadan destek devam ediyor. Yani bu süreçte şunu söyleyeyim. Görüyorsunuz, burası Seydikemer Pazar Yeri Koordinasyon Merkezi olarak belirledik. Vatandaşlar, yani halkla millet, halk, millet, devlet el ele. Yani şu anda inanıyorum ki yanan ormanlar değil aslında. Yüreğimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. Çocuklarımıza bıraktığımız canlarımız yanıyor" dedi.

En kısa zamanda kontrol altına alınmasını temenni eden Akdenizli, "Allah'ım böyle bir afeti bir daha yaşatmasın. İşte yani bugün özellikle hastane bölgesine de yaklaşınca hastanede bulunan kırk beş tane vatandaşımızın tahliyesini yaptık. Yakın bölgedeki Fethiye, Köyceğiz, Ortaca gibi hastanelere sevkini gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra Antalya-Seydikemer Karayolu kapanmıştı ama şu anda kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı. Yani söylenecek bir şey yok. Biz, hani vatandaşlarımızla beraber, sahada olan ekiplerimizle beraber... Tabii bu arada şunu da özellikle söylemek istiyorum. Orman ekibimiz tamamen sahadalar, bölge itfaiyeleri sahadalar. İşte Büyükşehir, Seydikemer Belediyesi, tüm bölgeden yani yakın il ve ilçelerden Allah razı olsun, tüm birimler itfaiye ekiplerini gönderdiler. Yani inşallah kontrol altına alınır diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

CAN KAYBI YOK

Can kaybının yaşanmadığını belirten Akdenizli, "Ama havanın kararması bizim için olumsuz bir süreç oldu. İnşallah en kısa sürede kontrol altına alırız diyorum. Evet, burada en önemlisi şu. Yaklaşık 20 civarında bir ev yangınımız var. Daha çok tespitini yaptıramadık ama. 200 civarında haneyi, evi boşalttık. 600 civarında vatandaşımızı aldık ve şehir merkezinde farklı noktalardaki, yer açmış olduğumuz işte oteldir, farklı pansiyondur, noktalara yerleştirdik. Tabii bu dağlık bölgede olunca özellikle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız da vardı. Hayvanların da tahliyesini yaptık. Çok şükür, çok şükür ki şu anda bu kadar üzücü şeyin yanında en önemli şeylerden bir tanesi can kaybının olmayışı. Allah inşallah yaşatmaz diyoruz" şeklinde konuştu.

Afet Koordinasyon Merkezi olarak belirlenen Seydikemer Pazar Yeri'nde vatandaşlar ile kamu kurumlarının dayanışması ön plana çıktı. Yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için gönüllüler, belediye ekipleri ve çeşitli kurumlar koordinasyon içinde çalışırken, bölgeye getirilen yardım malzemeleri burada toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.