Seydikemer Belediyesi eylül meclisini Tlos Antik Kenti tiyatrosunda yaptı - Son Dakika
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Seydikemer Belediyesi eylül meclisini Tlos Antik Kenti tiyatrosunda yaptı

Seydikemer Belediyesi eylül meclisini Tlos Antik Kenti tiyatrosunda yaptı
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Seydikemer Belediyesi eylül ayı meclis toplantısını, gece turizmi için ışıklandırılan ve güneş enerjisiyle aydınlanan Tlos Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatroda gerçekleştirdi. Başkan Akdenizli, toplantıyı antik kentte yaparak tarihi ve kültürel mirasa dikkat çekmeyi ve bölgenin gece turizmine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Seydikemer Belediyesi, eylül ayı meclis toplantısını UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve gece turizmi için ışıklandırılan Tlos Antik Kenti'ndeki tarihi tiyatroda gerçekleştirdi.

Seydikemer ilçesindeki antik kentte bulunan ve yerinde tespit edilen orijinal parçaları kullanılarak aslına uygun restore edilen tiyatro, belediye meclis toplantısına ev sahipliği yaptı.

Likya uygarlığının önemli yerleşim merkezlerinden biri olan Tlos Antik Kenti'nin tiyatrosu, Güneş Enerjisi Sistemi (GES) ile elde edilen enerjiyle aydınlatılıyor.

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, toplantıyı antik kentte gerçekleştirmelerinin amacının tarihi ve kültürel mirasa dikkati çekmek olduğunu söyledi.

Tarihi alanların gece de ziyaret edilebilmesinin bölgenin turizm potansiyeline katkı sunacağını ifade eden Akdenizli, "Seydikemer Belediyesi olarak meclis toplantımızı Tlos Antik Kenti'nde gerçekleştirdik. Tlos Antik Kenti, yenilenen ve tamamen güneşten aldığı enerjiyle geceleri aydınlanan bir müze. Gece müzeciliğine çok katkı sağlayacak. İlçemizin gece turizmine çok büyük katkı sağlayacak." dedi.

Kaynak: AA

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