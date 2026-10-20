Seydikemer'de MHP heyeti Kaymakam Dilekli'yi ziyaret etti, işbirliği vurgulandı - Son Dakika
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Seydikemer'de MHP heyeti Kaymakam Dilekli'yi ziyaret etti, işbirliği vurgulandı

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Seydikemer\'de MHP heyeti Kaymakam Dilekli\'yi ziyaret etti, işbirliği vurgulandı
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MHP Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve beraberindeki heyet, Kaymakam Mustafa Dilekli'yi makamında ziyaret etti. Görüşmede ilçenin ihtiyaçları ve kamu hizmetleri ele alınırken heyet, işbirliğinin önemine dikkati çekip kabulden dolayı Dilekli'ye teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Seydikemer İlçe Başkanı Mehmet Arıç ve beraberindeki heyet, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli'yi makamında ziyaret etti.

Arıç'a yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve kadın kolları temsilcilerinin eşlik ettiği ziyarette, ilçenin gelişimi, ihtiyaçları ve kamu hizmetleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

MHP heyeti, ilçenin huzuru, refahı ve gelişimi için kamu kurumlarıyla işbirliğinin önemine dikkati çekerek kabulü dolayısıyla Dilekli'ye teşekkür etti.

Kaymakam Dilekli de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek MHP İlçe Teşkilatı yöneticilerine çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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