Seydikemer'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydikemer'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi

Seydikemer\'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangında  üçü harabe dört ev zarar görürken, 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

(İZMİR) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangında  üçü harabe dört ev zarar görürken, 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında hava ve kara ekipleri alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Yangın, bugün saat 07.45 sıralarında Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgede etkili oldu.

Yangının büyümesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerin koordinasyonunda kapsamlı bir söndürme operasyonu başlatıldı. Yangına müdahale çalışmaları üst düzey koordinasyonla sürdürülürken, sahadaki gelişmeler ve alınacak tedbirler anbean değerlendiriliyor.

Muğla Valiliği'nin son açıklamasına göre, söndürme çalışmalarında an itibarıyla alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter olmak üzere toplam 25 hava aracı, 104 arazöz, 44 su tankeri, 39 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı, 6 TOMA, 8 ambulans ve diğer araçlardan oluşan 356 kara unsuru ile bin 12 itfaiye personeli tarafından aralıksız müdahale ediliyor. Risk altında bulunan 335 ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre, 3'ü kullanılmayan harabe olmak üzere toplam 4 ev zarar gördü.

Ayrıca 20 büyükbaş ve 30 küçükbaş olmak üzere toplam 50 hayvan da güvenli alanlara sevk edildi. Yangının oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta, gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve daha geniş ormanlık alanlara ulaşmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Muğla Valiliği, yangına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Devlet Hastanesi, Muğla Valiliği, Orman Yangını, Acil Durum, Seydikemer, Güncel, Muğla, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydikemer'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti Denizde dronla yeri belirlenip kurtarılan genç, hastanede hayatını kaybetti
Menemen’de makilik alanda yangın Menemen'de makilik alanda yangın
Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Haşdi Şabi: ABD ve Suudi Arabistan'ın Irak'taki saldırılarında 8 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
İsrail basınından Şara analizi Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti İsrail basınından Şara analizi! Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı dikkat çekti
WhatsApp’a yıllardır beklenen özellik geldi Artık telefona ihtiyaç kalmayacak WhatsApp'a yıllardır beklenen özellik geldi! Artık telefona ihtiyaç kalmayacak
Türkiye’den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri Türkiye'den vize isteyen ve istemeyen ülkeler hangileri?

23:00
Fenerbahçe Polonya’da turladı İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
Fenerbahçe Polonya'da turladı! İşte sarı-lacivertlilerin 3. turdaki rakibi
22:23
Özgür Özel’in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
Özgür Özel'in abdest alırken çekilen görüntülerine açıklama
22:01
Kulisler yine yangın yeri Gelecek Partisi’ni kapatan Davutoğlu ile ilgili “AK Parti“ iddiası
Kulisler yine yangın yeri! Gelecek Partisi'ni kapatan Davutoğlu ile ilgili "AK Parti" iddiası
21:02
Fed, faiz kararını açıkladı
Fed, faiz kararını açıkladı
20:52
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
Gelecek Partisi kapandı, Ahmet Davutoğlu siyaseti bıraktı
20:15
Yine ciğerlerimiz yanıyor 5 ilde orman yangını
Yine ciğerlerimiz yanıyor! 5 ilde orman yangını
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 23:18:41. #7.12#
SON DAKİKA: Seydikemer'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.