Seydikemer\'de orman yangını... Muğla Valiliği: 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi

(İZMİR) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sabah saatlerinde başlayan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana yayıldı. Yangında üçü harabe dört ev zarar görürken, 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi, Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği koordinasyonunda yürütülen söndürme çalışmalarında hava ve kara ekipleri alevleri kontrol altına almak için zamanla yarışıyor.

Yangın, bugün saat 07.45 sıralarında Seydikemer ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle zirai alanda başladı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak geniş bir bölgede etkili oldu.

Yangının büyümesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ile Muğla Valiliği ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ile İlçe belediyelerin koordinasyonunda kapsamlı bir söndürme operasyonu başlatıldı. Yangına müdahale çalışmaları üst düzey koordinasyonla sürdürülürken, sahadaki gelişmeler ve alınacak tedbirler anbean değerlendiriliyor.

Muğla Valiliği'nin son açıklamasına göre, söndürme çalışmalarında an itibarıyla alevlere 5 yangın söndürme uçağı ve 20 helikopter olmak üzere toplam 25 hava aracı, 104 arazöz, 44 su tankeri, 39 iş makinesi, 11 ilk müdahale aracı, 6 TOMA, 8 ambulans ve diğer araçlardan oluşan 356 kara unsuru ile bin 12 itfaiye personeli tarafından aralıksız müdahale ediliyor. Risk altında bulunan 335 ev tedbir amaçlı boşaltıldı ve 619 vatandaş güvenli alanlara sevk edildi. Yangında ilk belirlemelere göre, 3'ü kullanılmayan harabe olmak üzere toplam 4 ev zarar gördü.

Ayrıca 20 büyükbaş ve 30 küçükbaş olmak üzere toplam 50 hayvan da güvenli alanlara sevk edildi. Yangının oluşturduğu risk nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi de tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede tedavi gören 45 hasta, gerekli tüm tıbbi önlemler alınarak Fethiye Devlet Hastanesi'ne nakledildi. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine ve daha geniş ormanlık alanlara ulaşmasını önlemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yetkililer, yangının en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi amacıyla tüm imkanların seferber edildiğini belirtti.

Muğla Valiliği, yangına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini açıkladı.