Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika
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Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale

Seydikemer\'de Orman Yangınına Müdahale
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde rüzgar nedeniyle yayılan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bayır Mahallesi'nde ziraat alanında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler yönlendirildi.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'de Orman Yangınına Müdahale - Son Dakika

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