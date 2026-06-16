Seydikemer'de Sanat Eseri Yanlış Anlaşıldı - Son Dakika
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Seydikemer'de Sanat Eseri Yanlış Anlaşıldı

16.06.2026 15:10
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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki 7 metrelik yapının sanat eseri olduğu anlaşıldı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde çevredekiler tarafından ne olduğu anlaşılamayarak ihbarda bulunulan yaklaşık 7 metrelik yapının sanat eseri olduğu ortaya çıktı.

Çaykenarı Mahallesi'ndeki zeytinlik alanda yer alan yapıyı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri gönderildi.

Yapılan kontrollerde yapının herhangi bir güvenlik riski taşımadığı ve sanat eseri niteliğinde olduğu belirlendi.

Yaklaşık 7 metre yüksekliğinde ve 12 ton ağırlığında olduğu tahmin edilen yapının, Türk-İsveç vatandaşı yazar ve sanatçı Engo Fikret Engin Kazancı tarafından tasarlanan "Tensio" adlı eser olduğu tespit edildi.

Eserin 2025'te sanatçının arkadaşı Ramazan Armağan Uysal'a ait araziye yerleştirildiği ve ağustosta düzenlenecek basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

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