Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı.
Arsa ile Bağlıağaç mahallelerini bağlayan yolda gece saatlerinde toprak kayması meydana geldi.
Heyelan nedeniyle iki mahalleyi birbirine bağlayan yol ulaşıma kapandı. Bölgede ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.
Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, bölgede inceleme yaptı.
Ekipler, güvenlik önlemleri alarak yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'de Toprak Kayması Yol Kapatladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?