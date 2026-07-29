Seydikemer'de Yangın: Hastane Boşaltıldı - Son Dakika
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Seydikemer'de Yangın: Hastane Boşaltıldı

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Muğla Seydikemer'de çıkan yangın nedeniyle Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltıldı.

Haber: Cihan KAYA(MUĞLA) -

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde ziraat alanında başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Seydikemer Devlet Hastanesi tedbir amaçlı boşaltılıyor.

Bayırköy Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle ziraat alanında başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangın nedeniyle bazı evlerin yanı sıra Seydikemer Devlet Hastanesi'nin de tedbir amaçlı boşaltılmasına karar verildi. Hastaların, Fethiye'deki çeşitli hastanelere sevk edildiği öğrenildi.

Yangın nedeniyle Fethiye-Seydikemer-Antalya kara yolu geçici olarak sivil araç trafiğine kapatılmış, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları, yangına müdahale güzergâhları ile özellikle emniyet şeritlerini boş bırakmalarının önem taşıdığı belirtilmişti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'de Yangın: Hastane Boşaltıldı - Son Dakika

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