Seydikemer'deki orman yangınına müdahale sürüyor... Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada - Son Dakika
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Seydikemer'deki orman yangınına müdahale sürüyor... Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada

Seydikemer\'deki orman yangınına müdahale sürüyor... Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada
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(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de tüm ilgili birimleriyle sahada görev alıyor.

(MUĞLA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına müdahale aralıksız sürerken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de tüm ilgili birimleriyle sahada görev alıyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, etkili olan rüzgâr nedeniyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Yangını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kurumların ekipleri yoğun mücadele verirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi de yangının başladığı ilk saatlerden itibaren tüm imkânlarını seferber ederek sahadaki çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi, yangın söndürme çalışmalarına destek vermek ve ihtiyaç duyulan alanlarda görev almak üzere çok sayıda personel, araç ve iş makinesini bölgeye yönlendirdi. İtfaiye, MUSKİ, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler, Ulaşım, Sosyal Hizmetler ve Çevre Koruma ekipleri, yangının kontrol altına alınması için koordineli şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

YANGINLA MÜCADELEDE GÜÇ BİRLİĞİ

Seydikemer orman yangınına müdahale çalışmalarında İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından 11 araç ve 27 personel görevlendirildi. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 1 çekici, 1 öncü araç, 1 ekskavatör, 1 greyder, 1 bekoloder, 1 kamyon, 1 tır, 1 su tankeri ve 10 personel ile çalışmalara destek verirken, MUSKİ Genel Müdürlüğü 2 araç, 4 personel ve 2 su tankeri, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 su tankeri görevlendirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ise 1 otobüs ve 1 mobil bakım-onarım aracı ile saha ekiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere bölgede bulunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 1 ikram aracı ile görev yapan ekiplere destek verirken, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı da 1 tanker, 1 dozer ve 1 tır ile çalışmalara katkı sunuyor.

"TÜM İMKÂNLARIMIZLA YANGIN BÖLGESİNDEYİZ"

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras yangın sahasına giderek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Başkan Aras, şunları söyledi:

"Seydikemer'de meydana gelen orman yangınını ilk andan itibaren yakından takip ediyoruz. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyemiz, MUSKİ'miz, Fen İşleri, Tarımsal Hizmetler, Ulaşım, Sosyal Hizmetler ve Çevre Koruma ekiplerimizle tüm imkânlarımızı seferber ettik. İlgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde yangının kontrol altına alınması için mücadelemizi sürdürüyoruz. En büyük temennimiz, yangının bir an önce söndürülmesi ve vatandaşlarımızın, ormanlarımızın daha fazla zarar görmemesidir. Yangınla mücadele eden tüm ekiplere kolaylıklar diliyor, fedakârca görev yapan personelimize teşekkür ediyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yanında olmaya ve tüm gücümüzle destek vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Seydikemer'deki orman yangınına müdahale sürüyor... Muğla Büyükşehir Belediyesi tüm birimleriyle sahada - Son Dakika

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