Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Gülşen Arslan Konukcu, görevine başladı.
Geçen yıl açılan Seydikemer Adliyesi'ne atanan Konukcu, ilçenin ilk cumhuriyet başsavcısı unvanını taşıyor.
Başsavcı Konukcu, Seydikemer Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevine başladı.
Son Dakika › Güncel › Seydikemer'in İlk Başsavcısı Göreve Başladı - Son Dakika
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