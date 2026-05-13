Seydişehir Belediyesi'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seydişehir Belediyesi'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül

Seydişehir Belediyesi\'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül
13.05.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediyesi, şehit mezarlarının bakımını düzenli olarak yapıyor. Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, şehitlerin hatırasını yaşatmak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca Kitap Okuma Projesi kapsamında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydişehir Belediyesi şehit mezarlarının bakımını yaptı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, vefa duygusuyla şehitlerin hatırasını yaşatmak, kabirlerinin bakımlı olmasını sağlamak amacıyla şehitliğin belediye ekiplerince düzenli olarak bakımının yapıldığını söyledi.

Şehitlerin, vatanın bağımsızlığı ve birliği uğruna canlarını feda eden kahramanlar olduğunu belirten Ustaoğlu, "Onların hatıralarına sahip çıkmak, mezarlarının bakımlı ve düzenli tutulmasını sağlamak hepimizin görevidir. Amacımız, şehitlerimizin aziz hatıralarına yakışır bir ortam oluşturmak ve ziyaret edenlerin daha temiz, düzenli bir şehitlikle karşılaşmasını sağlamak." diye konuştu.???????

Kitap Okuma Projesi kapsamında öğrenciler ödüllendirildi

Seydişehir'de Kitap Okuma Projesiyle kitap okumayı alışkanlık haline getiren öğrenciler ödüllendirildi.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, dereceye giren öğrencileri makamında ağırlayarak, hediyeler verdi.

Ustaoğlu, eğitim ve öğretime katkı sağlamak adına her zaman gençlerin yanında olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül - Son Dakika

Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 06:26:49. #7.13#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesi'nden Şehit Mezarlarına Bakım ve Öğrencilere Ödül - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.