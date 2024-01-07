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Seydişehir Belediyesi tarafından açılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 hayvan tedavi edildi - Son Dakika
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Seydişehir Belediyesi tarafından açılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 hayvan tedavi edildi

Seydişehir Belediyesi tarafından Anabağlar Mahallesi'nde kurulan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi. Merkezde tam teşekküllü veteriner odaları, ameliyat odaları ve yıkama bölümleri bulunuyor. Merkezde ayrıca kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemleri de yapılmaktadır.

Seydişehir Belediyesi tarafından açılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'nde 187 hayvan tedavi edildi
07.01.2024 - 12:59,
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Seydişehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 sahipsiz sokak hayvanı tedavi edildi.

Anabağlar Mahallesi'nde demirciler sanayi arkasında belediye tarafından 3 hektar alan üzerine kurulan merkezde sahipsiz sokak hayvanları sağlığına kavuşturuluyor.

Tam teşekküllü, 500 hayvan kapasiteli ve muayene, veteriner odaları, ameliyat odaları, yıkama bölümlerinden oluşan merkezde sahipsiz hayvanların bakımı ve rehabilitasyonu yapılmaya devam ediyor.

Yaklaşık 3 ay önce açılan merkezde ekipler yaptıkları taramalar sonucunda ilçe genelinde yaralı halde bulunan ve vatandaşların ihbarları ile merkeze getirilen 187 sokak hayvanının tedavi ve bakımlarını gerçekleştirerek tedavisi tamamlanan ve sağlığına kavuşan sokak hayvanlarını tekrar doğal ortama bıraktı.

Uluslararası standartlara uygun şekilde sahipsiz hayvanların bakımı ve tedavilerinin yapıldığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Tutal, merkezde ekiplerin 143 sokak hayvana kısırlaştırma, aşılama ve küpeleme işlemlerinin de yapıldığını belirtti.

Kaynak: AA
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Hayvanlar, Belediye, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesi tarafından açılan Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 187 hayvan tedavi edildi - Son Dakika
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