 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali başladı

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali başladı

Seydişehir Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen 5. Çocuk Festivali törenle açıldı. Festivalde çocuklar hem eğlenecek hem de atölyelerde öğrenecek. Şenlik süresince çocuklara pamuk şeker ve çay ikramı yapılacak.

02.02.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Çocuk Festivali" törenle açıldı.

Seydişehir Millet Bahçesi'nde yapılacak Çocuk Festivalinin açılışı, Kaymakam Cevdet Bakkal, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

Tutal, ilk ve ortaokul çağındaki çocuklara yönelik festivalin şölen havasında gerçekleşeceğini belirterek, çocukların atölyelerde hem öğreneceğini, hem de eğleneceğini kaydetti.

Şenlik süresince çocuklara pamuk şeker ve çay ikramı olacağını aktaran Tutal, her gün 10.00-16.00 saatlerinde Seydişehir Belediyesi, Hükümet Konağı ve Eski Garaj bölgesinden yarım saat arayla servislerin kaldırılacağını dile getirdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mehmet Tutal, Çocuk, Etkinlikler, Belediye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 19:56:26. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Çocuk Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement