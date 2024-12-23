Seydişehir\'de AK Parti Kongresi Yapıldı

Seydişehir AK Parti 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.
Belediye Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen kongreye Genel Merkez MKYK üyesi Hasan Sert, İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Mustafa Hakan Özer, Latif Selvi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve partinin kuruluşundan bugüne farklı kademelerinde görev alan teşkilat mensupları katıldı.
Tek listeyle gidilen seçimde 149 delegenin tamamının oyunu alan Ramazan Arın başkan seçildi.
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