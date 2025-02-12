Seydişehir'de Alkol Denetimi Yapıldı

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Seydişehir'de alkol satışı yapan iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentte alkol satışı yapan iş yerlerine denetim yaptı.

Denetimde, iş yerleri ruhsatları ve satın alınan alkollerin faturaları kontrol edildi.

Ekipler, sahte ve kaçak alkole karşı uyarılarda bulundu.