Seydişehir'de Arpa Hasadı Sezonu Dualarla Açıldı - Son Dakika
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Seydişehir'de Arpa Hasadı Sezonu Dualarla Açıldı

Seydişehir'de arpa hasadı sezonunun açılışı dualarla gerçekleştirildi. Kaymakam Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaları övdü. İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duasıyla hasat sezonu başladı.

13.06.2024 10:47
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Seydişehir'de arpa hasadı sezonunun açılışı dualarla gerçekleştirildi.

Kaymakam Cevdet Bakkal, Muradiye Mahallesindeki ilk hasat programında "Seydişehir, tarım ve hayvancılık alanında gelişmiş ve önemli bir potansiyele sahip. İdarecilerimiz ve yöneticilerimiz aktif olarak tarımsal ve hayvancılık alanında güzel çalışmalar gerçekleştirmiş. Hasat sezonumuz ilçemize ve bölgemize hayırlı olsun." dedi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, tarım ve sulama alanında projeler ürettiklerini belirterek, "Daha önceden hayata geçirilen soğuk hava deposu, kurutma-paketleme-eleme tesisi, hububat borsası, TMO alım ve depolama merkezi gibi şehrimizin tarımsal üretimini geliştirmeye yönelik olan projelerin sayısını artırarak şehrimize kazandıracağız. Hasat sezonu açılan ürünlerimizin bereketli olmasını diliyor, şehrimize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

Bölgede özellikle buğday, arpa, kabak çekirdeği, şeker pancarı, nohut, üretiminde Seydişehir'in adından söz ettirdiğini dile getiren Muradiye Mahallesi Muhtarı Murat Koç, kazasız belasız bir hasat dönemi diledi.

Konuşmaların akabinde hasat sezonu İlçe Müftüsü Adem Bebek'in duası ile başladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Arpa Hasadı Sezonu Dualarla Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seydişehir'de Arpa Hasadı Sezonu Dualarla Açıldı - Son Dakika
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