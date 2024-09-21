Seydişehir'de Baba-Oğul Trafik Kazası - Son Dakika
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Seydişehir'de Baba-Oğul Trafik Kazası

Seydişehir\'de Baba-Oğul Trafik Kazası

Konya Seydişehir'de meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

21.09.2024 09:17
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında baba ve oğlu yaralandı.

Yunus Kaya Vurgun idaresindeki 71 FF 442 plakalı otomobil, Seydişehir- Antalya kara yolunun 10. kilometresinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı.

Kazada sürücü Yunus Kaya Vurgun ile otomobilde yolcu olarak bulunan babası İnan Vurgun yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Seydişehir'de Baba-Oğul Trafik Kazası - Son Dakika

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