Seydişehir'de Buğday ve Arpa Alımlarına Başlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir'de Buğday ve Arpa Alımlarına Başlandı

Seydişehir\'de Buğday ve Arpa Alımlarına Başlandı

Seydişehir ilçesinde Ziraat Odası tarafından düzenlenen programda, buğday ve arpa alımlarının randevu sistemine göre başladığı açıklandı. Çiftçilerin ürünlerini randevulu sistemle teslim edecekleri belirtilirken, lisanslı depo eksikliğinin giderilmesi için çalışmaların yapıldığı ifade edildi. Belediye Başkanı da çiftçiler için gerekli çalışmaların yapıldığını vurguladı.

27.06.2024 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seydişehir ilçesinde buğday ve arpa alımlarına başlandı.

Ziraat Odası Başkanı Ramazan Çınar, Bahçelievler Mahallesi'ndeki kantar ve depolama sahasında düzenlenen programda, buğday ve arpa alımlarının randevu sistemine göre yapıldığını kaydetti.

Çınar, "Hububat alımlarında çiftçilerin kalıcı bir yeri oldu. Üreticiler, ürünlerini randevulu sistemle teslim edecekler. Şu an bir eksiğimiz kaldı, oda lisanslı depo. Lisanslı deponun ilçeye kazandırılması noktasında gerekli çalışmaları yapıyoruz. Çiftçilerin ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapacağız." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da çiftçiler için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Seydişehir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Buğday ve Arpa Alımlarına Başlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:26 CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir CHP lideri Özel, Esad ile görüşmeye gidecek: Suriye vatandaşlarına birtakım jestler yapılabilir
09:54 Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı Merakla beklenen LGS sonuçları açıklandı
08:58 Bakan Koca istifa mı etti İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte Bakan Koca istifa mı etti? İlk sözleri iddiaları doğrular nitelikte
08:25 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen Arap kadın hayranını reddetti
08:20 Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı Biden ve Trump başkanlık yarışı için karşı karşıya gelerek kapıştı
10:48 Kimse ondan bunu beklemiyordu Mehmet Büyükekşi’den Ali Koç’a sürpriz çağrı Kimse ondan bunu beklemiyordu! Mehmet Büyükekşi'den Ali Koç'a sürpriz çağrı
10:40 Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü Bakan Şimşek duyurdu: Mayıs ayında yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirveyi gördü
09:31 DolarTL güne yükselişle başladı Dolar/TL güne yükselişle başladı
09:29 Ramazan Pişkin’in katili ’cinsel istismar’ bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim Ramazan Pişkin'in katili 'cinsel istismar' bahanesine sığındı: Olayı o psikoloji altında gerçekleştirdim
08:49 Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı Alkollü sürücü, kaldırımda yürüyen kadına kabusu yaşattı
08:48 Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı Baba ile oğul çıkan kavgada sokağı kana buladı: 1 ölü 2 yaralı
07:45 Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi Oyuncu Tolga Sarıtaş, 5 yıllık sevgilisi Zeynep Mayruk ile evlendi
23:48 ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler ABD Kongre üyesinden Filistinlilerle ilgili skandal sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2024 11:02:34. #1.12#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Buğday ve Arpa Alımlarına Başlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement