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Seydişehir'de Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu - Son Dakika
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Seydişehir'de Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan ve hala devam eden fırtına, ilçede olumsuz etkilere neden oldu. Rüzgarın saatteki hızı 110 kilometreyi buldu ve Alaylar ve Pınarbaşı mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçtu, çöp konteynırları yollara devrildi ve ağaçların dalları kırıldı. Seydişehir Belediyesi ekipleri, yola savrulan boş konteyneri ve kırılan ağaç dallarını kaldırmak için çalışmalara başladı.

Seydişehir\'de Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu
08.01.2024 - 14:53,
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Seydişehir'de etkili olan fırtına ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan ve halen süren fırtına ilçede hayatı olumsuz etkiledi.

Saatteki hızı 110 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle Alaylar ve Pınarbaşı mahallelerinde bazı evlerin çatısı uçarken, çöp konteynırları yollara devrildi, ağaçların dalları kırıldı.

Seydişehir Belediyesi ekipleri yola savrulan boş konteynerini ve kırılan ağaç dallarını kaldırma çalışması başlattı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Seydişehir'de Fırtına Etkili Oldu: Ağaçlar Devrildi, Çatılar Uçtu - Son Dakika
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