Seydişehir'de Gıda Denetimleri Artırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde lokanta ve restoranlarda denetim yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, halkın sağlığı ve güvenliği için gıda denetimlerini sıklaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, halk sağlığını tehdit edecek her türlü gıda imalatı ve satışının önlenmesi için aralıksız çalıştıklarını, denetimlerin devam edeceğini söyledi.

İşletmelerde, gıda güvenliği, hijyen şartları, fiyat, işletme ruhsatı ile vergi levhası kontrolleri gerçekleştirildi.