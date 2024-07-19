Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde yaşayan İsmail Altınışık, kalp krizi geçirerek ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi. Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması yaparak hizmetlerini sunmaya devam etti.

19.07.2024 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta ambulans helikopterle Konya Şehir Hastanesine getirildi.

Ahırlı ilçesi Akkise Mahallesi'nde ikamet eden İsmail Altınışık, kalp ağrısı ve nefes almada güçlük şikayetiyle ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan hasta, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansıyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Mevsimlik tarım işçilerine sağlık taraması

Seydişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hava sıcaklıklarının artması ve olası hastalıklar nedeniyle mevsimlik tarım işçilerinin çadırlarını ziyaret ederek, sağlık taraması yaptı.

Seydişehir Kesecik, Gökhüyük, Kumluca ve Akçalar mahallesindeki çadırlarda kalan işçiler, sağlık taramasından geçirildi.

İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Balcı, hava sıcaklıklarının artmasıyla, kırsalda çalışan mevsimlik tarım işçilerinin ihtiyacı olan muayene, sağlık taraması, gebe takip, aşı programları, sağlıklı beslenme eğitimi, aile planlaması eğitimi gibi hizmetlerinin verildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Kalp Krizi, Seydişehir, Konya, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:03 Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir Microsoft: Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir
13:32 KADES’ten gelen ihbar Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu KADES'ten gelen ihbar! Polis yaşlı kadını boynundan ve ayaklarından bağlanmış halde buldu
12:59 Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti Küresel yazılım sıkıntısı nedeniyle Türk Hava Yolları 84 seferini iptal etti
11:18 4 cinayet, onlarca suç İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi 4 cinayet, onlarca suç! İlk duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi
10:26 Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı Üniversite hastanesini karıştıran porno skandalı! YÖK ve rektörlük soruşturma başlattı
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
13:14 İş dünyası yasta ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti İş dünyası yasta! ATSO Başkanı Ali Bahar tekneden düşerek hayatını kaybetti
12:37 Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı Bülent Ersoy'un ayrılığı sonrası Dünya Güzellerim Tatilde programı yayından kaldırıldı
12:10 Taraftarlar kahrolacak Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda Taraftarlar kahrolacak! Kerem Aktürkoğlu, Real Sociedad yolunda
11:51 EURO 2024’e damga vuran Arda Güler’in piyasa değeri güncellendi EURO 2024'e damga vuran Arda Güler'in piyasa değeri güncellendi
11:48 Hadise’den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor Hadise'den sahne kıyafetleri için yapılan eleştirilere cevap: Konu kafada bitiyor
11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 14:25:17. #1.11#
SON DAKİKA: Seydişehir'de Kalp Krizi Geçiren Hasta Ambulans Helikopterle Konya'ya Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement