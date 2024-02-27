Seydişehir'de Okul Öncesi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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Seydişehir'de Okul Öncesi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Seydişehir\'de Okul Öncesi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kardelen Anaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Eğitimde, genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları gibi konular anlatıldı. Öğrencilere slayt ve uygulamalar eşliğinde bilgiler aktarıldı ve bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

27.02.2024 13:39  Güncelleme: 13:41
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Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul öncesi öğrencilerine trafik eğitimi verdi.

Trafik bilincini kazandırmak amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Kardelen Anaokulu öğrencilerine meslek tanıtımı yapılarak genel trafik kuralları, emniyet kemerinin kullanımı ve önemi, karşıdan karşıya güvenli geçiş kuralları, trafik işaretleri, okul servis araçlarına binme ve inme kuralları konularında eğitim verildi bilgiler aktarıldı.

Slayt ve uygulamalar eşliğinde bilgilendirilen öğrencilere ayrıca ekipler tarafından bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Seydişehir'de Okul Öncesi Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi - Son Dakika
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