Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından bir adrese düzenlenen operasyonda 4 tabanca ile 8 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Alaylar 1 Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 4 tabanca ile 8 fişek ele geçirilirken, evde ikamet ettiği belirlenen 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Seydişehir'de Silah Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?