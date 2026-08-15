Seydişehir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
Konya Seydişehir'de Dumlupınar Kavşağı'nda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
H.K. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile A.G. kontrolündeki 16 JA 830 plakalı otomobil, Dumlupınar Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada sürücü A.G. ile aynı araçtaki bir kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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