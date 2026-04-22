Seydişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Alaylar 1 Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 1 zanlı ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
