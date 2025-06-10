Seydişehir\'de Yayla Şenlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Seydişehir ilçesinde geleneksel olarak yayla şenlikleri gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Dikilitaş, Çavuş ve Tepecik mahallelerinde düzenlenen yayla şenliklerine katıldı.

Ustaoğlu, yayla şenliklerinin memleketten ayrılan vatandaşların birbirleriyle kaynaşması ve buluşması için bir vesile olduğunu kaydetti.

Belediye olarak ellerinden geldiğince kırsal mahallelerle birlikte hareket ettiklerini belirten Ustaoğlu, "Bu yaylalar, bu köyler bizim doğduğumuz yerlerdir. Sizlerin güler yüzlerini görmek, samimi davranışlarınızı gözlemlemek bizlere huzur ve mutluluk veriyor. Yayla şenlikleri yıllardır yapılıyor." dedi.