Seydişehir\'de Yer Altı Suları İncelemesi

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yer altı suları tespit çalışmalarını yerinde inceledi.

İlçenin tarımsal faaliyetlerini güçlendirmek için önemli projelere ve tarımsal faaliyetlere imza atan Ustaoğlu, şimdi de sulama altyapısını güçlendirmek amacıyla önemli bir çalışma başlattı.

Ustaoğlu, Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Deniz Şahin ile DSİ Bölge Müdürlüğü çalışanlarından Seydişehir'in yer altı suyu potansiyeli hakkında bilgi aldı.

DSİ tarafından yürütülen bu önemli çalışmayla ilçenin yer altı su kaynakları bilimsel verilerle belirleneceğini kaydeden Ustaoğlu, "Biz de bu veriler ışığında tarımsal sulama alanında daha güçlü adımlar atacağız. Seydişehir'in bereketli topraklarını daha verimli hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz." dedi.