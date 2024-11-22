Seydişehir'den Diyabetli Çocuklara Destek - Son Dakika
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Seydişehir'den Diyabetli Çocuklara Destek

Seydişehir\'den Diyabetli Çocuklara Destek

Seydişehir Belediyesi, 0-18 yaş arası Tip 1 diyabetli çocuklara şeker ölçüm sensörü sağlıyor.

22.11.2024 14:21
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Seydişehir Belediyesi, 0-18 yaş arasındaki Tip 1 diyabet hastası çocuklara şeker ölçüm sensörü desteği sağlıyor.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, gazetecilere, ilçede altyapıdan üst yapıya kadar birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini, sosyal belediyecilik anlamında da birçok çalışma yürüttüklerini söyledi.

Tip 1 diyabet hastalarının günün belli zamanlarında sürekli şeker ölçümü yapmak zorunda kaldıklarını belirten Ustaoğlu, şunlar kaydetti:

"Bu durum, çocuklarımız için bir takım olumsuz durumlara sebep oluyordu. Bu nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olabilmek için diyabet sensörü dağıtımını gerçekleştirdik. Diyabet sensörü vasıtasıyla ailelerimiz çocuklarının gün içerisinde şeker ölçümlerini gerçekleştirecek. Şekerin düşmesi veya yükselmesi durumunda cihazdan telefonda bulunan uygulamaya bildirim gidecek. Ailelerimiz böylelikle hemen vakaya müdahale edebilecek. Bizler her zaman çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum."

Program, Seydişehir Devlet Hastanesi diyabet hemşiresi Müzeyyen Aydın ve eğitim birim sorumlusu Hatice Elitok'un cihaz uygulaması ve kullanımı sunumunu ardından sona erdi.???????

Kaynak: AA

Hasan Ustaoğlu, Seydişehir, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seydişehir'den Diyabetli Çocuklara Destek - Son Dakika

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