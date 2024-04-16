Seydişehir Kaymakamı, muhtarlarla tanışma toplantısı düzenledi

Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

Denizli'de 60 yaşındaki adam ofis aynı zamanda ofis olarak da kullandığı evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan adamın evine giren polis ekipleri, yaşlı adamın hareketsiz halde olduğunu tespit etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın kesin ölüm sebebi otopsi sonucunda belirlenecek.