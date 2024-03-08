Seydişehir Kaymakamı OSB\'deki üretim tesislerini ziyaret etti

Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal, Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) üretim tesislerini ziyaret etti.
Bakkal, firmaların çalışma kapasiteleri, üretim yöntemleri, yatırım imkanları, meslek lisesi öğrencilerine yönelik staj- istihdam olanakları gibi konular hakkında bilgi aldı.
Kaymakam Bakkal'a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, OSB Müdürü Mevlüt Yaman da eşlik etti.
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Muş Valisi Avni Çakır, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, kadınların toplumsal hayatta önemli rol üstlendiğini belirterek, kadınların güçlenmesinin kalkınmanın öznesi olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, sağlıklı ve mutlu günler diledi.
Ahiler Kalkınma Ajansı, çeşitli bölgelerde uçuş yapan Sıcak Hava Balonları için pilot yetiştirme projesi başlattı. Proje kapsamında Kapadokya bölgesi başta olmak üzere, Sıcak Hava Balon işletmelerinin temsilcileri ve proje ortakları bir araya gelerek işgücü piyasası toplantısı gerçekleştirdi. Proje ile Sıcak Hava Balon pilotlarının yetiştirilmesi ve kalifiye personellerin istihdam edilmesi hedefleniyor.
Çocuklarının terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırıldığını belirten aileler, Diyarbakır'da eylemlerini sürdürdükleri HDP il binası önünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçirdi. Aileler, HDP ve terör örgütü PKK'ya isyan etti. Aileler, bin 649 gündür HDP il binası önündeki evlat nöbetini sürdürüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü buruk geçiren aileler, HDP'nin kadınların haklarını ellerinden aldığını dile getirdi.
İhlas Haber Ajansı Adana Bölge Müdürlüğü'nde muhabir olarak çalışan 4 çocuk annesi Beril Solmuşgül, Kozan ilçesinde gittiği tüm haberlere 8 ay önce dünyaya gelen Yakup Kaan ile birlikte gidiyor. Kadın gazeteci, tüm zorluklara rağmen vatandaşlara en doğru haberi ulaştırmak için görevini sürdürüyor. Solmuşgül, anneliğin keyifli olduğunu belirterek, bebeğiyle birlikte habere gitmenin ve gelişmeleri ekrana yansıtmanın gurur verici olduğunu söyledi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde Erkan Arman'ın yol kenarında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Arman'ın alkollü eğlence mekanından çıktıktan sonra trafikte çıkan kavgada öldürüldüğü öğrenildi. Cinayete ilişkin 1'i kadın 8 kişi daha gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde bir evin balkonunda yasadışı kenevir ekimi yapıldığını tespit ederek 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonda 33 adet saksı ve pet şişeye ekilmiş vaziyette kenevir tohumu ve 9 gr kenevir tohumu ele geçirildi.
Ardahan'da hakkında 'kasten öldürme' suçundan 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı ahırda yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından gerçekleştirilen operasyonda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Tokat'ta Şehit Sinan Bilir Ortaokulu'nda eğitim gören 6 öğrenci, öğle arasında okula yakın bir lokantadan yedikleri tavuk döner sonrası mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri yaşadı. Durumun okul yöneticilerine bildirilmesi üzerine sağlık görevlileri öğrencileri gıda zehirlenmesi şüphesiyle Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın tarafından ilçeye kazandırılan Antika Pazarı, tarihi eser meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor. Pazar, her ayın ikinci pazar günü kuruluyor ve birbirinden kıymetli antika ürünlerin buluşma noktası oluyor.
Adıyaman Belediyesi, Kuzey Çevre Yolu'nun Küçük Sanayi Sitesi'nin yan tarafında asfaltlama çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmaların ardından bölgede trafik rahatlaması sağlanacak.
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