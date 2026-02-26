Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Sürücüye İşlem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Sürücüye İşlem

26.02.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mucur'da Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü'nde ATV kullanımı nedeniyle adli işlem başlatıldı.

Kırşehir'in Mucur ilçesinde Ramsar Sözleşmesi ile korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde ATV aracıyla off-road yapan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ve Mucur İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, siber devriye faaliyetleri kapsamında bir sosyal medya platformunda, son yağışların ardından bir miktar su bulunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde bir kişinin ATV aracı ile off-road yaptığına dair paylaşımları tespit etti.

Çalışma başlatan jandarma ekipleri, sürücünün R.Ç. olduğunu belirledi.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda sürücü hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet, Çevre Kanunu kapsamında biyolojik çeşitliliğe zarar vermek, Milli Parklar Kanunu kapsamında Tabiatı Koruma Alanı içerisinde yasak fiilde bulunmak ve Kara Avcılığı Kanunu kapsamında yaban hayvanlarını rahatsız etmek fiilleri nedeniyle idari yaptırım uygulanmak üzere adli işlemler başlatıldı.

Yaklaşık 10 bin 700 hektarlık alana sahip Seyfe Gölü, flamingo, turna, angut ve ördek gibi kuşların yanı sıra nesli tükenme tehlikesi altında bulunan 27 tür de dahil olmak üzere 187 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kuraklık tehlikesi yaşayan göl, son yağışlarla su tutmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Seyfe Gölü, Güvenlik, Güncel, Çevre, Atv, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Sürücüye İşlem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Skriniar’dan Saran’a söz: Çok daha erken döneceğim Skriniar'dan Saran'a söz: Çok daha erken döneceğim
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

13:18
AYM Başkanı Özkaya’dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
AYM Başkanı Özkaya'dan kritik HDP ve Selahattin Demirtaş açıklaması
13:16
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı Adnan Oktar’la ilgili çarpıcı detay
Bakan Gürlek ilk kez açıkladı! Adnan Oktar'la ilgili çarpıcı detay
13:09
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı’nın kontrolü altında olacak birimler
O artık vali değil: İşte Kübra Güran Yiğitbaşı'nın kontrolü altında olacak birimler
12:49
Pazardan aldı, zehir çıktı Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
Pazardan aldı, zehir çıktı! Ağzına bir lokma alan doktor fenalaştı
12:32
“Liverpool mu Tottenham mı“ sorusuna Osimhen’den beklenmedik yanıt
"Liverpool mu Tottenham mı?" sorusuna Osimhen'den beklenmedik yanıt
12:30
Netanyahu’ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Netanyahu'ya sarıldığı fotoğrafın bedeli ağır oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 13:56:43. #7.13#
SON DAKİKA: Seyfe Gölü'nde ATV ile Off-Road Yapan Sürücüye İşlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.